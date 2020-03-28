Из-за коронавируса югорской девочке-смайлику отменили операцию в Америке
150 млн рублей на операцию крошке собирали всем миром. Малютка Юлиана Сырцева вылетела в США 26 марта. Ликующие земляки ждали этого, радовались, что наконец-то девочка спасется от злосчастной болезни – у годовалой жительницы Югорска – спинальная мышечная атрофия (СМА).
Сырцевы рассказали, что пережили длительный и утомительный перелет. Наконец-то оказались в столице штата Огайо, городе Коламбус. Однако лечение отложили.
– По прилету нас отправили на карантин сроком на 14 дней, поэтому в больницу попадем только после изоляции! Спасибо всем огромное за помощь и поддержку! – написала мама Юлианы в своем Instagram.
СМА второго типа Юлиане диагностировали восемь месяцев назад. Для выздоровления ей нужен препарат «Золгенсма», его стоимость – 150 млн рублей. В сборе, кажется, старался каждый: проводились благотворительные акции, сбор средств поддержали депутаты Югры. Всю сумму собрали почти за два месяца. Когда собралась достаточная сумма, югорчане встретили новость с ликованием и огромной радостью.
– Юлиана объединила нас! В единстве сила! Спасибо милая куколка за все! Скорее поправляйся! – написала одна из подписчиц.
ИСТОЧНИК KP.RU
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