2020-03-27T14:57:01+03:00
Общество

Дети-сироты в Сургуте получили ключи от новых квартир

Внутри уже имеется всё необходимое для комфортной жизни
Руслан Савинов
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Дети-сироты в Сургуте получили ключи от новых квартир. Фото администрации города.Дети-сироты в Сургуте получили ключи от новых квартир. Фото администрации города.
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Еще трое детей-сирот в Сургуте сегодня, 27 марта, получили ключи от новых квартир в новостройке по улице Александра Усольцева. Подробности радостного новоселья сообщила пресс-служба администраици города.

Для сургутян обустроены однокомнатные квартиры площадью 36 квадратных метров. Застройщик не только сделал ремонт, но и установил электрические плиты и закупил всю необходимую мебель.

- Сегодняшнее событие – это, действительно, праздник, не только для новоселов, но и для всех нас! Ведь собственные квадратные метры – это основа благополучия семьи. Желаем, чтобы все ваши планы состоялись, - поздравила югорчан замглавы Сургута Анна Томазова

Добавим, что всего власти города приобрели в 2020 году для детей-сирот 29 квартир. Следующие новоселы получат ключи уже в апреле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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