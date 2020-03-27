Через взломанные аккаунты в соцсети аферисты обманули нескольких югорчан
В ХМАО накануне, 26 марта, случилось 19 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным регионального УМВД, югорчане лишились более миллиона 450 тысяч рублей.
Зачастую на уловки аферистов попадались мужчины среднего возраста и пенсионеры. Злоумышленники обманывали их под предлогом защиты денег на кредитках, отмены заявки на кредит, покупки - продажи товаров в интернете.
Так, жители Сургутского района стали жертвами мошенников, которые взломали аккаунты в социальной сети «Вконтакте». Преступники писали от лица знакомых потерпевших просьбы срочно занять денег. Таким образом, югорчане лишились девяти тысяч рублей.
- По всем подозрительным фактам в интернете сообщайте по телефону 102, - напомнили полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU