2020-03-27T15:38:49+03:00
Происшествия

Через взломанные аккаунты в соцсети аферисты обманули нескольких югорчан

Полиция ищет киберпреступников
Руслан Савинов
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Через взломанные аккаунты в соцсети аферисты обманули нескольких югорчан. Фото: Савинов Руслан.Через взломанные аккаунты в соцсети аферисты обманули нескольких югорчан. Фото: Савинов Руслан.
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В ХМАО накануне, 26 марта, случилось 19 мошенничеств и дистанционных краж с банковских карт. По данным регионального УМВД, югорчане лишились более миллиона 450 тысяч рублей.

Зачастую на уловки аферистов попадались мужчины среднего возраста и пенсионеры. Злоумышленники обманывали их под предлогом защиты денег на кредитках, отмены заявки на кредит, покупки - продажи товаров в интернете.

Так, жители Сургутского района стали жертвами мошенников, которые взломали аккаунты в социальной сети «Вконтакте». Преступники писали от лица знакомых потерпевших просьбы срочно занять денег. Таким образом, югорчане лишились девяти тысяч рублей.

- По всем подозрительным фактам в интернете сообщайте по телефону 102, - напомнили полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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