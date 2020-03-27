2020-03-27T14:06:53+03:00
Общество

Коллекторов в Сургуте оштрафовали за угрозы должнице

Югорчанам напомнили, к кому обращаться, если на вас оказывают давление
Руслан Савинов
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Коллекторов в Сургуте оштрафовали за угрозы должницеКоллекторов в Сургуте оштрафовали за угрозы должницеФото: pixabay.com
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Арбитражный суда Югры привлек ООО «КЭФ» к административной ответственности за нарушение прав югорчанки при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Как уточнили в пресс-службе УФССП по ХМАО, коллекторскую организацию оштрафовали на 60 тысяч рублей.

Сообщается, что жительнице Сургута ООО «КЭФ» направило почтовые отправления, содержание которых содержало угрозы. Коллекторы оказывали психологическое давление на должницу. Суд увидел в этом административное правонарушение.

- Если коллекторские организации нарушают ваши права, необходимо обращаться в отдел ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности по телефону: 8 (3467) 35-20-13, 8 (3467) 35-20-63, - обратились к югорчанам представители управления судебных приставов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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