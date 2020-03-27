2020-03-27T13:40:22+03:00
Общество

Дополнительные меры безопасности ввели в Югре из-за коронавируса

Целый комплекс мер поможет остановить приход инфекции
Руслан Савинов
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Дополнительные меры безопасности ввели в Югре из-за коронавирусаДополнительные меры безопасности ввели в Югре из-за коронавирусаФото: pixabay.com
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление о введении дополнительных мер по снижению рисков распространения коронавируса на территории региона.

С 30 марта и на время действия режима повышенной готовности сотрудники муниципальных и госорганов власти, предприятий и учреждений переводятся на дистанционную форму работы.

- Работодателям поручено утвердить списки работников, переведенных на такой режим работы, порядок дистанционной служебной деятельности, - уточнили в региональном правительстве.

До 30 апреля приостанавливается деятельность кальянных, а также учреждений культуры, спорта, развлекательных и досуговых организаций.

До 1 июня приостанавливают бронирование мест, прием и размещение гостей подведомственные органам госвласти и местного самоуправления пансионаты, дома отдыха, санаторно-курортные организации, детские лагеря и гостиницы.

До 30 апреля вводится запрет на выезд организованных групп на отдых, оздоровление, физкультурно-спортивные, культурно-массовые мероприятия за пределы ХМАО.

До 5 апреля приостанавливается деятельность организаций в сфере общественного питания, детских игровых комнат, развлекательных центров для детей, объектов розничной торговли, за исключением аптек и магазинов, обеспечивающих население товарами первой необходимости. Кроме того, исключение составляют точки обслуживания на вынос и службы доставки.

Добавим, что, югорчанам до 5 апреля рекомендовано приостановить посещение религиозных организаций, ограничить поездки для туризма и отдыха.

ИСТОЧНИК KP.RU

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