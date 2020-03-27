Житель Березовского района украл из кабинета терапевта всю офисную технику

27 Март 2020 2020-03-27T13:26:25+03:00

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В ХМАО накануне, 26 марта, случилось 69 преступлений. По информации от пресс-службы УМВД Югры, уже раскрыто 45 нарушений закона, из них: три преступления в сфере незаконного оборота оружия, восемь краж, мошенничество.

Так, в Березовском районе неработающий ранее судимый местный житель взломал навесной замок входной двери в медучреждении.

Мужчина проник в помещение амбулатории в поселке Сосьва. Там из кабинета врача –терапевта он пытался украсть системный блок, клавиатуру и мышь на общую сумму более 21 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый под подпиской о невыезде.

Также в регионе за минувшие сутки раскрыто четыре ранее произошедших преступления и выявлено почти шесть тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU