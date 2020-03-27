Активисты Югры добиваются статуса «Труженик тыла» для ветерана Великой Отечественной войны

27 Март 2020 2020-03-27T13:20:49+03:00

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Общественники регионального отделения ОНФ в ХМАО встали на защиту интересов 87-летней труженицы тыла, ветерана Великой Отечественной войны, которая живет в Нижневартовске. По информации от пресс-службы регионального ОНФ, бывшая гражданка Украины Галины Панфиленко не может получить в соседнем государстве оригиналы документов о своем стаже работы в военные годы.

Дочь женщины обратилась за помощью на прямую линию президента РФ. Галина Панфиленко добивается полагающихся ей социальных выплат:

- Мне хочется справедливости, ведь столько пришлось пережить. Когда началась война, мне было восемь лет, на этом детство и кончилось. Батьку убили, мама нас троих одна поднимала. С 1943 года я уже работала в колхозе на полях наравне со взрослыми, - пояснила женщина.

Известно, что к дочерям в Нижневартовск пенсионерка переехала в 2013 году.

- Мы понимаем, как болезненна и обидна данная ситуация для ветерана, и речь даже не о выплатах – о признании, - отметил член штаба ОНФ в ХМАО Владимир Зиновьев.

Активисты обратились к губернатору ХМАО с просьбой помочь оказать ветерану бесплатную юридическую помощь для подачи иска в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU