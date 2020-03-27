27 Март 2020 2020-03-27T12:43:59+03:00

Одного из организаторов подпольного казино в Сургуте вскоре осудят Фото: pixabay.com

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Правоохранители Сургута утвердили обвинение по уголовному делу в отношении 30 - летнего сургутянина. По информации от пресс-службы УМВД ХМАО, мужчину обвиняют по статье «Организация и проведение азартных игр».

С декабря 2018 по май 2019 года обвиняемый в составе преступной группы проводил азартные игры в нежилых помещениях Сургута.

Известно, что мужчина обеспечивал работоспособность игрового оборудования, отслеживал наличие денег в купюроприемниках.

Злоумышленник получил около двух миллионов рублей. В феврале 2020 года городской суд Сургута уже осудил двух его друзей-преступников из Азербайджана.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения. Мужчине грозит четыре года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU