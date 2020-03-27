Резервный фонд правительства Югры пополнится из-за коронавируса

27 Март 2020 2020-03-27T12:41:02+03:00

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Средства бюджета ХМАО, которые предусмотрены для финансирования мероприятий госпрограмм, направят в резервный фонд правительства Югры. Причина: деньги не использованы из-за отмены ряда мероприятий.

Отмена произошла по причине введения режима повышенной готовности, связанного с распространением COVID-2019. Изменения в план внесут на следующем заседании правительства 30 марта.

Также одобрены изменения в югорский закон «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

- Речь идет о предоставлении права госзаказчикам предусматривать авансовые платежи в размере до 100 % в договорах, контрактах о закупке товаров, работ, услуг, заключаемых для предупреждения завоза и распространения коронавируса, - пояснила Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU