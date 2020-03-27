27 Март 2020 2020-03-27T12:17:23+03:00

Возобновлены поиски девушки, пропавшей в 2004 году в Нижневартовске. Фото СУ СК по ХМАО.

Анастасия Ткаченко ушла из дома и не вернулась

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Следственный отдел Нижневартовска следственного управления Сдедкома Югры продолжил расследование уголовного дела по факту исчезновения Ткаченко Анастасии, родившейся 15 марта 1990 года. Как уточнили в пресс-службе СУ СК ХМАО, на момент исчезновения девушке было 14 лет.

Установлено, что 24 июня 2004 года около 16:00 Ткаченко ушла из дома № 62 на улице Северная в Нижневартовске и не вернулась.

- Приметы на момент исчезновения: рост около 166 см., среднее телосложение, овальное лицо, короткие волосы песочного цвета, - напомнили правоохранители. Также известно, что девушка была одета в черную бейсболку «Nike», черную куртку.

Добавим, при наличии сведений в возможном местонахождении Анастасии сообщите по круглосуточному телефону: 89505027452.

ИСТОЧНИК KP.RU