27 Март 2020 2020-03-27T11:39:54+03:00

Нерабочая неделя в Югре: кому всё же нужно идти на работу c 28 марта по 5 апреля 2020 года? Фото: Савинов Руслан.

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Выходить ли в понедельник, 30 марта, на работу? Некоторые югорчане задались подобным вопросом. Подробно прояснить ситуацию удалось у представителей оперативного штаба региона, а также департамента государственной службы ХМАО.

Как будет производиться оплата труда?

В ХМАО обеспечено исполнение указа президента «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней». Таким образом, с 30 марта по 3 апреля будут нерабочие дни.

Однако оплата труда будет осуществляться за этот период как за фактически отработанное время.

Кто же будет работать в это время?

Известно, что медицинские учреждения и аптеки ХМАО принимают посетителей в стандартном режиме. Все организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости, также ждут югорчан за покупками.

Непрерывно работать будут и организации, обеспечивающие нормальные жизненные условия населения. Стоит заметить, что представители органов государственной власти и местного самоуправления также на рабочих местах, однако количество сотрудников в офисах временно сократят.

ИСТОЧНИК KP.RU