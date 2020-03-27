2020-03-27T11:17:36+03:00
Общество

Для жителей Нижневартовска на самоизоляции открыли горячую линию психологической поддержки

Помощь и важные рекомендации предоставят горожанам всех возрастов
Руслан Савинов
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Для жителей Нижневартовска на самоизоляции открыли горячую линию психологической поддержкиДля жителей Нижневартовска на самоизоляции открыли горячую линию психологической поддержки
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Начал работу телефон психологической поддержки для вартовчан на самоизоляции.

- Интересовались тем, как получить больничный лист, находясь на самоизоляции; где получать официальную информацию о профилактике коронавирусной инфекции. Как снять тревожное состояние в связи с нынешней ситуацией, - пояснил главный врач Нижневартовской окружной клинической больницы Алексей Сатинов.

Сатинов пояснил, что, например, школьников интересовало, чем заняться дома во время каникул и период дистанционного обучения:

Я думаю, что линия необходима. Она поможет тем, кто находится в режиме самоизоляции и родственникам тех пациентов, которые в настоящее время находятся под наблюдением в больнице, - поделился доктор.

Итак, за консультацией можно обратиться к профессиональному медицинскому психологу по круглосуточному телефону: 8-958-220-55-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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