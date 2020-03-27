27 Март 2020 2020-03-27T10:25:09+03:00

С начала 2020 года сотый по счету малыш родился в Урае Фото: pixabay.com

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Глава Урая Тимур Закирзянов и спикер думы Урая Галина Александрова поздравили в отделе ЗАГС с рождением первенца семью Хрипуновых. Детали торжественного мероприятия стали известны от пресс-службы администрации Урая.

Родителям вручили мультикарту «Расту в Югре» на 20 тысяч рублей:

- Желаю счастливой, дружной совместной жизни навсегда!», - обратился к Хрипуновым Тимур Закирзянов.

Как рассказала молодая мама, все девять месяцев они ждали девочку, а родился мальчик. Назвали его Матвеем. Известно, что с начала 2020 года в Урае родилось сто малышей.

Напомним, по инициативе губернатора ХМАО с 1 января 2020 года всем новорожденным югорчанам вручают денежную мультикарту «Расту в Югре».

ИСТОЧНИК KP.RU