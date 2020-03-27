С начала 2020 года сотый по счету малыш родился в Урае
Глава Урая Тимур Закирзянов и спикер думы Урая Галина Александрова поздравили в отделе ЗАГС с рождением первенца семью Хрипуновых. Детали торжественного мероприятия стали известны от пресс-службы администрации Урая.
Родителям вручили мультикарту «Расту в Югре» на 20 тысяч рублей:
- Желаю счастливой, дружной совместной жизни навсегда!», - обратился к Хрипуновым Тимур Закирзянов.
Как рассказала молодая мама, все девять месяцев они ждали девочку, а родился мальчик. Назвали его Матвеем. Известно, что с начала 2020 года в Урае родилось сто малышей.
Напомним, по инициативе губернатора ХМАО с 1 января 2020 года всем новорожденным югорчанам вручают денежную мультикарту «Расту в Югре».
ИСТОЧНИК KP.RU