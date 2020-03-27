В Югре предотвращено несколько терактов
Главный полицейский ХМАО Василий Романица сегодня, 27 марта, выступил в парламенте Югры с отчетом о деятельности органов внутренних дел в 2019 году. Некоторые подробности из доклада стали известны от пресс-службы регионального УМВД.
Романица пояснил, что с начала 2020 года была предотвращена подготовка к терактам в Сургуте, Нижневартовске и Когалыме. Возбуждены уголовные дела.
Кроме того, к настоящему моменту перекрыто 25 каналов поставки запрещенных веществ из стран СНГ. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 112 кг наркотиков.
Завершением доклада стал следующий факт: уровень преступности в регионе остается одним из наименьших среди субъектов Уральского региона и ниже общероссийского показателя.
ИСТОЧНИК KP.RU