В Югре предотвращено несколько терактов

27 Март 2020 2020-03-27T10:21:50+03:00

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Главный полицейский ХМАО Василий Романица сегодня, 27 марта, выступил в парламенте Югры с отчетом о деятельности органов внутренних дел в 2019 году. Некоторые подробности из доклада стали известны от пресс-службы регионального УМВД.

Романица пояснил, что с начала 2020 года была предотвращена подготовка к терактам в Сургуте, Нижневартовске и Когалыме. Возбуждены уголовные дела.

Кроме того, к настоящему моменту перекрыто 25 каналов поставки запрещенных веществ из стран СНГ. Стражи порядка изъяли из незаконного оборота более 112 кг наркотиков.

Завершением доклада стал следующий факт: уровень преступности в регионе остается одним из наименьших среди субъектов Уральского региона и ниже общероссийского показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU