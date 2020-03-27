27 Март 2020 2020-03-27T09:58:54+03:00

Мошенники обманули семью из Югры при покупке детской кроватки Фото: pixabay.com

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В полицию Советского района обратился 28-летний местный житель с заявлением о том, что стал жертвой мошенников. Об этом стало известно от пресс-службы УМВД Ханты-Мансийского автономного округа.

Выяснилось, что супруга мужчины искала в различных группах «Инстаграма» мебель для их ребенка.

- Молодая мама написала одному из продавцов. Ей ответили, что с учетом доставки за товар необходимо заплатить более 11 тысяч рублей. После оплаты продавец перестал выходить на связь и заблокировал заказчицу, - рассказали стражи порядка.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».

ИСТОЧНИК KP.RU