2020-03-27T09:38:59+03:00
Происшествия

Завершено расследование уголовного дела о происшествии с теплоходом в Югре

«Метеор-282» на реке Малая Обь не добрался до пункта назначения
Руслан Савинов
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Завершено расследование уголовного дела о происшествии с теплоходом в Югре. Фото Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.Завершено расследование уголовного дела о происшествии с теплоходом в Югре. Фото Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении капитана-механика теплохода, обвиняемого в нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. По данным пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ, это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба.

По данным следствия, 14 сентября 2019 года днем капитан-механик управлял пассажирским теплоходом «Метеор-282» по рейсу «Березово - Ханты-Мансийск». Мужчина отвлекся от наблюдения за движением судна, не проконтролировал местоположение и допустил выход судна за пределы хода.

Далее он допустил столкновение «Метеора-282» с возвышенностью дна и посадку его на мель.

В итоге судовладельцу «Северречфлот» причинен ущерб в размере более 9 миллионов рублей. Также пассажирка на борту получила травмы.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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