Завершено расследование уголовного дела о происшествии с теплоходом в Югре
Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении капитана-механика теплохода, обвиняемого в нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. По данным пресс-службы Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ, это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и причинение крупного ущерба.
По данным следствия, 14 сентября 2019 года днем капитан-механик управлял пассажирским теплоходом «Метеор-282» по рейсу «Березово - Ханты-Мансийск». Мужчина отвлекся от наблюдения за движением судна, не проконтролировал местоположение и допустил выход судна за пределы хода.
Далее он допустил столкновение «Метеора-282» с возвышенностью дна и посадку его на мель.
В итоге судовладельцу «Северречфлот» причинен ущерб в размере более 9 миллионов рублей. Также пассажирка на борту получила травмы.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU