2020-03-27T09:21:49+03:00
Общество

На вокзале Нижневартовска состоится тренировка экстренных служб

Вартовчан просят не паниковать
Руслан Савинов
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На вокзале Нижневартовска состоится тренировка экстренных службНа вокзале Нижневартовска состоится тренировка экстренных службФото: pixabay.com
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По легенде учений, в одном из вагонов поезда в Нижневартовск прибывает гражданин, у которого подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Как отметили в пресс-службе администрации города, мероприятие состоится сегодня в 14:00.

- В учениях будут задействованы сотрудники Центра медицины катастроф, МКУ Нижневартовска Управление по делам ГО и ЧС, МЧС России, полиции, врачи медорганизаций на территории Нижневартовска, - пояснили власти города.

Сообщается, что во время тренировки планируется отработать механизмы снятия заболевшего пассажира и его попутчиков с поезда, а также их экстренную госпитализацию.

- Вартовчан просят сохранять спокойствие и не паниковать во время проведения тренировки, - обратились к горожан организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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