На вокзале Нижневартовска состоится тренировка экстренных служб
По легенде учений, в одном из вагонов поезда в Нижневартовск прибывает гражданин, у которого подтверждено наличие коронавирусной инфекции. Как отметили в пресс-службе администрации города, мероприятие состоится сегодня в 14:00.
- В учениях будут задействованы сотрудники Центра медицины катастроф, МКУ Нижневартовска Управление по делам ГО и ЧС, МЧС России, полиции, врачи медорганизаций на территории Нижневартовска, - пояснили власти города.
Сообщается, что во время тренировки планируется отработать механизмы снятия заболевшего пассажира и его попутчиков с поезда, а также их экстренную госпитализацию.
- Вартовчан просят сохранять спокойствие и не паниковать во время проведения тренировки, - обратились к горожан организаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU