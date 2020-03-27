2020-03-27T09:24:46+03:00
Общество

В Сургуте пассажир самолета заявил, что болен коронавирусом

Информация о диагнозе не подтвердилась
Руслан Савинов
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Пассажир самолета «Москва – Сургут» заявил, что болен коронавирусомПассажир самолета «Москва – Сургут» заявил, что болен коронавирусомФото: pixabay.com
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На рейсе UT 295 «МоскваСургут» накануне, 26 марта, прямо в небе один из пассажиров решил неудачно пошутить. Подробности сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В полете, по информации полученной от бортпроводников, командир воздушного судна доложил в диспетчерский центр аэропорта Сургута о том, что на борту находится необычный пассажир.

- Один из летевших сообщил экипажу, что болен коронавирусом. Службы аэропорта действовали согласно «Плану действий на случай выявления больного с симптомами подозрительными на особо опасные или другое заболевание», - пояснили представители аэропорта Сургута.

Известно, что по прибытию самолет встречали специалисты Роспотребнадзора для проведения эпидемиологических мероприятий: измерение температуры и т.д.

Добавим, что на борту воздушного судна находились 132 пассажира и шесть членов экипажа. Информация о наличии коронавирусной инфекции у заявившего не подтвердилась.

- Новый вид терроризма - чихнуть в самолете и сказать, что ты болен короновирусом, - комментируют ситуацию пользователи интернета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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