Мэр Сургута призвал присоединиться к флешмобу, чтобы убедить пожилых остаться дома
Градоначальник Сургута Вадим Шувалов предложил оригинальный способ, как донести до всех югорчан, чтобы они убедили пожилых остаться дома в режим самоизоляции. Подробности появились на официальной странице главы города в социальной сети «ВКонтакте».
- Мои подписчики прислали мне это замечательное видео. Давайте все вместе поддержим флешмоб. Размещайте такое же видео у себя в соцсетях с хештегом #внукилюбят #внукисоветуют. Давайте заботиться друг о друге, - написал Шувалов.
По словам мэра, отдельное внимание необходимо уделить людям из группы риска, то есть тем, кто старше 65 лет.
- Убедите их побыть дома, хотя бы две недели. Помогите с продуктами, спросите о том, что еще им требуется, - призвал Вадим Шувалов.
Мэр Сургута призвал присоединиться к флешмобу.
ИСТОЧНИК KP.RU