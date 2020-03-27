27 Март 2020 2020-03-27T08:36:14+03:00

Мэр Сургута призвал присоединиться к флешмобу, чтобы убедить пожилых остаться дома. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".

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Градоначальник Сургута Вадим Шувалов предложил оригинальный способ, как донести до всех югорчан, чтобы они убедили пожилых остаться дома в режим самоизоляции. Подробности появились на официальной странице главы города в социальной сети «ВКонтакте».

- Мои подписчики прислали мне это замечательное видео. Давайте все вместе поддержим флешмоб. Размещайте такое же видео у себя в соцсетях с хештегом #внукилюбят #внукисоветуют. Давайте заботиться друг о друге, - написал Шувалов.

По словам мэра, отдельное внимание необходимо уделить людям из группы риска, то есть тем, кто старше 65 лет.

- Убедите их побыть дома, хотя бы две недели. Помогите с продуктами, спросите о том, что еще им требуется, - призвал Вадим Шувалов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/769062" frameborder="0"></iframe> Мэр Сургута призвал присоединиться к флешмобу.

ИСТОЧНИК KP.RU