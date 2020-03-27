27 Март 2020 2020-03-27T08:33:40+03:00

В Сургуте «воскресла» женщина. Фото из сообщества "К-Информ" в соцсети "ВКонтакте".

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В скорую помощь Сургута около часа ночи позвонил мужчина и сообщил, что в квартире дома 54 на улице Щепеткина находится женщина без признаков жизни. Дальнейшие подробности стали известны от источников паблика «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».

- На место вызова оперативно прибыла карета скорой помощи, УУП и наряд ППС. Женщину удалось воскресить при помощи способа: «разбудить». Вот тут уже мужчине стало плохо. Оба участника пьесы были с признаками опьянения, - сообщается в соцсетях.

Пользователей интернета очень повеселила данная ситуация:

- Чудо, - пишет одна из подписчиц.

- Разбудить - разбудили, а кто опохмелять будет, - саркастично заметил другой подписчик.

ИСТОЧНИК KP.RU