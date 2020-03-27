В Сургуте «воскресла» женщина
В скорую помощь Сургута около часа ночи позвонил мужчина и сообщил, что в квартире дома 54 на улице Щепеткина находится женщина без признаков жизни. Дальнейшие подробности стали известны от источников паблика «К-Информ» в социальной сети «ВКонтакте».
- На место вызова оперативно прибыла карета скорой помощи, УУП и наряд ППС. Женщину удалось воскресить при помощи способа: «разбудить». Вот тут уже мужчине стало плохо. Оба участника пьесы были с признаками опьянения, - сообщается в соцсетях.
Пользователей интернета очень повеселила данная ситуация:
- Чудо, - пишет одна из подписчиц.
- Разбудить - разбудили, а кто опохмелять будет, - саркастично заметил другой подписчик.
ИСТОЧНИК KP.RU