Самосвал и грузовик столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском районе
На территории ХМАО за прошедшие сутки, 26 марта, девять человек получили ранения в пяти дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.
Так, в 11:15 в Ханты-Мансийском районе на Приобском месторождении 50-летний водитель за рулем «Howo», по предварительным данным, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части дороги.
Мужчина допустил столкновение со «Scania», за рулем которого был 36-летний югорчанин. В результате ДТП оба водителя получили сильные травмы.
Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 40 водителей привлечены к ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU