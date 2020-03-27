27 Март 2020 2020-03-27T08:10:44+03:00

Самосвал и грузовик столкнулись на трассе в Ханты-Мансийском районе. Фото ГИБДД ХМАО.

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На территории ХМАО за прошедшие сутки, 26 марта, девять человек получили ранения в пяти дорожно-транспортных происшествиях. Такие данные предоставила пресс-служба Госавтоинспекции ХМАО.

Так, в 11:15 в Ханты-Мансийском районе на Приобском месторождении 50-летний водитель за рулем «Howo», по предварительным данным, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части дороги.

Мужчина допустил столкновение со «Scania», за рулем которого был 36-летний югорчанин. В результате ДТП оба водителя получили сильные травмы.

Также известно, что в Югре сотрудники ГИБДД задержали восемь водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, и одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 40 водителей привлечены к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU