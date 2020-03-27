Погода в Югре 27 марта: небольшое потепление

27 Март 2020 2020-03-27T05:04:50+03:00

Температура днем не опустится ниже +5 градусов

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В Ханты-Мансийском автономном округе в пятницу, 27 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет небольшой мокрый снег, образуется гололед. Ветер западный 7 – 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем 0, +5 градусов.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают отсутствие осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +2, +4 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер западный 8-9 метров в секунду, порывы до 15 м/с. Температура воздуха днем составит 0, -1 градуса.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и небольшой снег. Ветер западный 8-10 метров в секунду. Температура воздух днем составит 0, -1 градуса.

На Руси этот день называли «Венедиктов день». По погоде отмечали: мороз на Венедикта предвещал такую же погоду на неделю вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU