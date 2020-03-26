26 Март 2020 2020-03-26T20:05:59+03:00

Коммунальщики Сургута перейдут на работу в усиленном режиме. Фото: Савинов Руслан.

Следующая неделя станет «каникулами» не для всех

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Коммунальщики Сургута всю следующую неделю будут работать в усиленном режиме.

По данным пресс-службы администрации города, такое распоряжение службам дал мэр Сургута Вадим Шувалов. Градоначальник лично проинспектировал сегодня, 26 марта, несколько дворов.

- В задачу, как муниципальных подрядчиков, так и УК в первую очередь будет входить очистка тротуаров и дворов от наледи и снега, - пояснили городские власти.

Кроме того, с учетом эпидемиологической обстановки, УК Сургута будут проводить влажную уборку подъездов ежедневно.

- Коммунальные службы Сургута готовы обеспечивать чистоту и порядок на городских улицах на время предстоящей неделе выходных, - заявил замглавы Сургута Николай Кривцов.

ИСТОЧНИК KP.RU