Коммунальщики Сургута перейдут на работу в усиленном режиме
Коммунальщики Сургута всю следующую неделю будут работать в усиленном режиме.
По данным пресс-службы администрации города, такое распоряжение службам дал мэр Сургута Вадим Шувалов. Градоначальник лично проинспектировал сегодня, 26 марта, несколько дворов.
- В задачу, как муниципальных подрядчиков, так и УК в первую очередь будет входить очистка тротуаров и дворов от наледи и снега, - пояснили городские власти.
Кроме того, с учетом эпидемиологической обстановки, УК Сургута будут проводить влажную уборку подъездов ежедневно.
- Коммунальные службы Сургута готовы обеспечивать чистоту и порядок на городских улицах на время предстоящей неделе выходных, - заявил замглавы Сургута Николай Кривцов.
ИСТОЧНИК KP.RU