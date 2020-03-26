Полиция Лянтора ищет жертв группы молодых людей, обвиняемых в грабежах
В дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 29-летнего жителя Лянтора. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, мужчина пояснил, что у него похитили сотовый.
Полицейские установили, что ночью на улице к лянторцу обратились трое неизвестных. Они применили силу и посадили его в автомобиль. Там его избили и похитили телефон стоимостью около 60 тысяч рублей.
Вскоре были задержаны трое подозреваемых. Ранее один из злоумышленников уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Выяснилась причастность граждан к совершению еще одного подобного преступления.
Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж», виновным грозит до двенадцати лет тюрьмы. Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания.
- Уважаемые жители и гости Лянтора! Просьба к потерпевшим от группы преступников обратиться в дежурную часть по Сургутскому району по телефону: 102 или +73462746002.
Полиция Лянтора ищет жертв группы молодых людей, обвиняемых в грабежах.
ИСТОЧНИК KP.RU