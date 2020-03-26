26 Март 2020 2020-03-26T14:56:00+03:00

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В дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 29-летнего жителя Лянтора. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, мужчина пояснил, что у него похитили сотовый.

Полицейские установили, что ночью на улице к лянторцу обратились трое неизвестных. Они применили силу и посадили его в автомобиль. Там его избили и похитили телефон стоимостью около 60 тысяч рублей.

Вскоре были задержаны трое подозреваемых. Ранее один из злоумышленников уже привлекался к уголовной ответственности за разбой. Выяснилась причастность граждан к совершению еще одного подобного преступления.

Возбуждены уголовные дела по статье «Грабеж», виновным грозит до двенадцати лет тюрьмы. Злоумышленники помещены в изолятор временного содержания.

- Уважаемые жители и гости Лянтора! Просьба к потерпевшим от группы преступников обратиться в дежурную часть по Сургутскому району по телефону: 102 или +73462746002.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/768914" frameborder="0"></iframe> Полиция Лянтора ищет жертв группы молодых людей, обвиняемых в грабежах.

ИСТОЧНИК KP.RU