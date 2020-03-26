2020-03-26T14:13:58+03:00
Общество

В детских садах Сургута организуют дежурные группы

Мера поможет сургутянам, у которых следующая неделя рабочая
Руслан Савинов
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В детских садах Сургута организуют дежурные группыВ детских садах Сургута организуют дежурные группыФото: pixabay.com
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В детсадах Сургута будут организованы дежурные группы с 30 марта по 3 апреля. Для чего эта мера предусмотрена подробно пояснили сургутские власти.

По данным от пресс-службы администрации города, сейчас дошкольные учреждения собирают информацию о том, для кого из сургутян следующая неделя будет рабочей, и кто не сможет оставить детей дома.

- Малышам в таком случае создадут необходимое количество дежурных групп. Занятия там будут проходить в обычном режиме. Питание также будет предоставлено в полном объеме, - пояснили власти города.

Добавим, что на сегодняшний день только треть дошколят Сургута посещает детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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