В детских садах Сургута организуют дежурные группы

26 Март 2020 2020-03-26T14:13:58+03:00

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В детсадах Сургута будут организованы дежурные группы с 30 марта по 3 апреля. Для чего эта мера предусмотрена подробно пояснили сургутские власти.

По данным от пресс-службы администрации города, сейчас дошкольные учреждения собирают информацию о том, для кого из сургутян следующая неделя будет рабочей, и кто не сможет оставить детей дома.

- Малышам в таком случае создадут необходимое количество дежурных групп. Занятия там будут проходить в обычном режиме. Питание также будет предоставлено в полном объеме, - пояснили власти города.

Добавим, что на сегодняшний день только треть дошколят Сургута посещает детские сады.

ИСТОЧНИК KP.RU