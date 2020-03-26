26 Март 2020 2020-03-26T13:36:14+03:00

Дезинфекцию общественного транспорта усилили в Сургуте. Фото со страницы Вадима Шувалова в соцсети "ВКонтакте".

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Автобусы Сургута теперь проходят двойную дезинфекцию. По данным пресс-службы администрации города, ежедневно кабины и салоны общественного транспорта обрабатывают спецраствором «Део-хлор».

Известно, что раствором дезинфицируют все поверхности, с которыми контактируют пассажиры: поручни, стекла, сиденья. Уборку салонов и кузовов общественного транспорта проводят дважды в день.

- Сто автобусов выходит на линию для обслуживания населения нашего города. Абсолютно все автобусы подвергаются обработке, – сообщил глава Сургута Вадим Шувалов в ходе проверки транспорта.

Кроме того, соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора весь персонал транспорта обеспечен масками. У кондукторов, работающих с наличными деньгами, есть перчатки. Также до и после смены водители и кондукторы проходят медсмотр.

ИСТОЧНИК KP.RU