Эксперт оценила внесение в Конституцию поправок о значении культуры

26 Март 2020 2020-03-26T11:58:27+03:00

Изменить размер текста: A A

Культура создает условия для счастливой жизни человека в родном городе, месте, территории, отмечает руководитель Центра эстетического развития «Свободный театр», режиссер народного театра «Синяя птица» Лариса Коршунова. Поэтому тот факт, что государство берет на себя ответственность за поддержку русской культуры и культурной самобытности всех народов России, можно только приветствовать. По мнению эксперта, успех России возможен только в опоре на нашу культуру.

Как отмечается в тексте соответствующих поправок, в России всем народам гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития, а культура является уникальным наследием ее многонационального народа. При этом гарантируются права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права, и международными договорами РФ.

Государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Культура – многогранное явление, отвечающее за развитие сфера духовного и нравственного развития общества. Поэтому культура – это ключевой аспект воспитания подрастающего поколения колоритной и самобытной России, подчеркивает представитель отрасли.

– Наш театр работает в Урае уже 24 года, работала и со взрослыми, и с детьми. Очевидно, что средства культуры являются важнейшими элементами нравственного и духовного развития ребенка. На протяжении много лет я вижу, как положительно воспитывает ребят атмосфера театра. А наличие культурных объектов – это показатель уровня развития того или иного муниципалитета. Поэтому очень важно, что поправки в Конституцию закрепляют развитие культуры во всех ее аспектах, признание ее важнейшим ресурсом страны, – отметила Лариса Коршунова.

ИСТОЧНИК KP.RU