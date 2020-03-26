26 Март 2020 2020-03-26T12:00:07+03:00

Глава Сургутского района призвал мам на декрете создавать стартапы. Фото со страницы Андрея Трубецкого в соцсети "Фейсбук".

Именно в период ухода за ребенком у некоторых родителей появляются коммерческие идеи

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На бизнес-завтраке с главой Сургутского района Андреем Трубицким молодые мамы муниципалитета обсудили проект «Декрет как стартап». Об этом сообщил сам Андрей Трубецкой на своей официальной странице в социальной сети «Фейсбук».

- Такой формат встречи попробовали впервые, и опыт получился интересный. Может, еще и потому, что участники были под стать: молодые мамы. Знаю немало историй, когда бизнесом начинали заниматься женщины, находящиеся в декретном отпуске, - написал глава района.

Он отметил, что сначала у них появляется какое-то хобби, а затем оно перерастает в прибыльное дело.

Глава муниципалитета рассказал о мерах муниципальной поддержки, на которую могут рассчитывать предприниматели. Например, начинающие бизнесмены Сургутского района могут получить до миллиона рублей в качестве гранта. Кроме того, есть несколько видов субсидий.

ИСТОЧНИК KP.RU