26 Март 2020 2020-03-26T11:54:54+03:00

На пожаре в Сургутском районе погибла женщина Фото: pixabay.com

От огня также пострадал пожилой мужчина

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Сургутский межрайонный следственный отдел Следкома Югры проводит проверку по факту гибели женщины на пожаре в Сургутском районе. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.

Установлено, что 26 марта около пяти часов утра в одном из дачных жилых домов в СПК «Победит-1» в 20 км. от поселка Солнечный в Сургутском районе произошел пожар.

- В ходе тушения огня в одной из комнат дома обнаружено тело 62-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти, - пояснили представители Следкома Югры.

На пожаре также пострадал 68-летний мужчина. Его срочно госпитализировали в медучреждение.

Добавим, что проводится проверка. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU