На пожаре в Сургутском районе погибла женщина
Сургутский межрайонный следственный отдел Следкома Югры проводит проверку по факту гибели женщины на пожаре в Сургутском районе. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по ХМАО.
Установлено, что 26 марта около пяти часов утра в одном из дачных жилых домов в СПК «Победит-1» в 20 км. от поселка Солнечный в Сургутском районе произошел пожар.
- В ходе тушения огня в одной из комнат дома обнаружено тело 62-летней женщины без внешних признаков насильственной смерти, - пояснили представители Следкома Югры.
На пожаре также пострадал 68-летний мужчина. Его срочно госпитализировали в медучреждение.
Добавим, что проводится проверка. Сейчас следователи осматривают место происшествия, опрашивают очевидцев пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU