Югорские врачи присоединились ко всемирному флешмобу против коронавируса

26 Март 2020 2020-03-26T11:49:15+03:00

Сразу пять медучреждений региона присоединились к акции

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Сотрудники пяти медицинских учреждений ХМАО стали участниками всемирного флешмоба против коронавируса. Подробности сообщила пресс-служба депздрава Югры.

В акции приняли участие медработники следующих медучреждений: Нефтеюганской станции скорой помощи, Сургутской клинической больницы, Когалымской больницы, Нижневартовской станции скорой помощи и Нижневартовской поликлиники. Они первыми призвали оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности заражения коронавирусом.

- Инициаторами ставшего международным флешмоба стали медики из Малайзии. «Оставайтесь дома для нас!» - таков основной призыв акции, - пояснили в региональном депздраве.

- Мы напоминаем, что одной из основных мер профилактики является отказ от посещения общественных мест, - пояснили врачи.

ИСТОЧНИК KP.RU