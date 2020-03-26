Югорские врачи присоединились ко всемирному флешмобу против коронавируса
Сотрудники пяти медицинских учреждений ХМАО стали участниками всемирного флешмоба против коронавируса. Подробности сообщила пресс-служба депздрава Югры.
В акции приняли участие медработники следующих медучреждений: Нефтеюганской станции скорой помощи, Сургутской клинической больницы, Когалымской больницы, Нижневартовской станции скорой помощи и Нижневартовской поликлиники. Они первыми призвали оставаться дома, чтобы не подвергать себя опасности заражения коронавирусом.
- Инициаторами ставшего международным флешмоба стали медики из Малайзии. «Оставайтесь дома для нас!» - таков основной призыв акции, - пояснили в региональном депздраве.
- Мы напоминаем, что одной из основных мер профилактики является отказ от посещения общественных мест, - пояснили врачи.
ИСТОЧНИК KP.RU