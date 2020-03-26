В Конституции России закрепят индексацию социальных выплат

26 Март 2020 2020-03-26T11:12:27+03:00

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По мнению россиян, одними из самых актуальных положений в обновленной Конституции станут поправки о гарантированных пенсиях по принципу солидарности поколений, индексация которых будет происходить не реже одного раза в год, а также индексация других социальных выплат и льгот. Это ознаменует установление базовых принципов социального государства, заявляют эксперты.

Отмечается, что поддержка социальных гарантий означает не принятие абстрактных юридических норм, а гарантированное исполнение в полном объеме конкретных государственных обязательств. Новые поправки обеспечивают реальное воплощение прав и свобод человека, гражданина. А правительство обязано обеспечить реализацию мер социальной поддержки, создать условия для повышения рождаемости и увеличения продолжительности жизни, замечают представители общественности.

– Поправки, связанные с социальными правами, будут гарантированы к исполнению. Это будет означать уверенность в завтрашнем дне для широких слоев населения. Таким образом правительство демонстрирует свою ответственность по отношению к своим гражданам. Эти поправки касаются каждого из нас, – высказался зампред общественной организации «Когалымская городская федерация инвалидного спорта» Владислав Дзябко.

ИСТОЧНИК KP.RU