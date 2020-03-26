Молодого человека задержали в Нягани с тремя видами наркотиков

26 Март 2020 2020-03-26T10:57:45+03:00

Теперь нарушителю грозит десять лет тюрьмы и штраф

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Оперативники Нягани задержали 27-летнего молодого человека по подозрению в сбыте наркотиков. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, подозреваемый недавно приехал в Югру из Екатеринбурга.

- В ходе досмотра во внутреннем кармане куртки злоумышленника обнаружили два полимерных пакетика с контактной застежкой. В одном из пакетиков находилось вещество молочного цвета, а в другом таблетки синего цвета и один сверток, обмотанный изолентой, - пояснили югорские стражи порядка.

Эксперты установили, что у подозреваемого изъято: три грамма МДМА, 49 грамм амфетамина и 24 грамма каннабиса.

Отмечается, что сотрудникам полиции молодой человек пояснил, что вещества купил для личного потребления, чтобы разнообразить жизнь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Мужчине грозит лишение свободы сроком до десяти лет со штрафом в размере до полумиллиона рублей. В данный момент нарушитель закона под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU