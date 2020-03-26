Глава Югры посетила важные объекты, строящиеся в Ханты-Мансийске
Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела в Ханты-Мансийске выездное заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства.
По данным пресс-службы правительства Югры, глава региона проинспектировала несколько стройплощадок: образовательно-молодежный центр, молодежный спортивно-досуговый центр, универсальный спорткомплекс, общественно-жилой комплекс «Ладья», вторая очередь школы №8, жилой дом «Югорская звезда-1».
- Все объект необходимо ввести в эксплуатацию в установленные сроки. Мобилизуйтесь и выполните работы в соответствии с договоренностями, – подвела итог Наталья Комарова.
ИСТОЧНИК KP.RU