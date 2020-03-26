2020-03-26T10:45:48+03:00
Общество

Глава Югры посетила важные объекты, строящиеся в Ханты-Мансийске

Все стройки произвели приятное впечатление
Руслан Савинов
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Глава Югры посетила важные объекты, строящиеся в Ханты-Мансийске. Фото правительства ХМАО.Глава Югры посетила важные объекты, строящиеся в Ханты-Мансийске. Фото правительства ХМАО.
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова провела в Ханты-Мансийске выездное заседание координационного совета по вопросам возведения объектов капитального строительства.

По данным пресс-службы правительства Югры, глава региона проинспектировала несколько стройплощадок: образовательно-молодежный центр, молодежный спортивно-досуговый центр, универсальный спорткомплекс, общественно-жилой комплекс «Ладья», вторая очередь школы №8, жилой дом «Югорская звезда-1».

- Все объект необходимо ввести в эксплуатацию в установленные сроки. Мобилизуйтесь и выполните работы в соответствии с договоренностями, – подвела итог Наталья Комарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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