2020-03-26T09:16:30+03:00
Происшествия

Молодой человек похитил у пенсионерки телевизор в Сургутском районе

Украл, выпил, в тюрьму
Руслан Савинов
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Молодой человек украл у пенсионерки телевизор в Сургутском районе. Фото: Савинов Руслан.Молодой человек украл у пенсионерки телевизор в Сургутском районе. Фото: Савинов Руслан.
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Полиция Сургутского района получила сообщение от 53-летней жительницы поселка Белый Яр по факту кражи телевизора стоимостью восемь тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

Полицейские вскоре задержали 24-летнего подозреваемого:

- Злоумышленник пояснил, что выпивал с супругом заявительницы. Затем он обнаружил в соседней комнате маленький телевизор, который забрал с уходя из квартиры. Похищенное он продал, а вырученные деньги потратил на продолжение веселья, - пояснили стражи порядка

Отмечается, что ранее подозреваемый неоднократно привлекался к уголовной ответственности за подобные нарушения закона. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Молодому человеку грозит до двух лет тюрьмы, сейчас он под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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