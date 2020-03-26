2020-03-26T09:06:12+03:00
Происшествия

В Югре два пассажира пострадали при столкновении «Хендай» и «Лада Гранта»

Выезд со второстепенной дороги обернулся крупной аварией
Руслан Савинов
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В Югре два пассажира пострадали при столкновении «Хендай» и «Лада Гранта». Фото ГИБДД ХМАО.В Югре два пассажира пострадали при столкновении «Хендай» и «Лада Гранта». Фото ГИБДД ХМАО.
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На территории ХМАО накануне, 25 марта, пять человек получили травмы в четырех дорожно-транспортных происшествиях.

По информации от региональной Госавтоинспекции, в 20:05 в Пыть-Яхе на улице Магистральная, 51-летний мужчина за рулем «Хендай», по предварительным данным, при выезде со второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении «Лада Гранта», за рулем которого был 50-летний водитель. Произошло столкновение. В результате аварии пассажиры «Гранта» получили травмы.

Также известно, что сотрудники ГИБДД задержали 11 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, одного – за повторное появление на дороге в нетрезвом виде. За выезд на встречку 41 водитель привлечен к ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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