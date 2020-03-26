Завершено следствие по делу бывшего вице-мэра Нефтеюганска

26 Март 2020 2020-03-26T09:01:12+03:00

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Следком Югры завершил расследование уголовного дела в отношении замглавы Нефтеюганска. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину обвиняют по статьям «Использование заведомо подложного документа» и «Мошенничество при получении выплат».

По данным следствия, в начале 2019 года замглавы сокрыл факт отсутствия на рабочем месте без уважительной причины и незаконного получения пособия в связи с временной нетрудоспособностью. Для этого он дважды предоставил в отдел муниципальной службы подложные листки нетрудоспособности.

По этим документам ему выплатили свыше 18 тысяч рублей. Вскоре указанное должностное лицо уволили.

Уголовное дело направлено нефтеюганскому межрайонному прокурору для утверждения обвинения и направления в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU