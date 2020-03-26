2020-03-26T09:01:12+03:00
Происшествия

Завершено следствие по делу бывшего вице-мэра Нефтеюганска

Мужчина подделал документы
Руслан Савинов
Поделиться:
Завершено следствие по делу бывшего вице-мэра НефтеюганскаЗавершено следствие по делу бывшего вице-мэра НефтеюганскаФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Следком Югры завершил расследование уголовного дела в отношении замглавы Нефтеюганска. По данным пресс-службы СУ СК по ХМАО, мужчину обвиняют по статьям «Использование заведомо подложного документа» и «Мошенничество при получении выплат».

По данным следствия, в начале 2019 года замглавы сокрыл факт отсутствия на рабочем месте без уважительной причины и незаконного получения пособия в связи с временной нетрудоспособностью. Для этого он дважды предоставил в отдел муниципальной службы подложные листки нетрудоспособности.

По этим документам ему выплатили свыше 18 тысяч рублей. Вскоре указанное должностное лицо уволили.

Уголовное дело направлено нефтеюганскому межрайонному прокурору для утверждения обвинения и направления в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Югре два пассажира пострадали при столкновении «Хендай» и «Лада Гранта»
Увеличены доходы и расходы бюджета Югры на 2020 год
Завершено следствие по делу бывшего вице-мэра Нефтеюганска
Сургутян попросили платить за ЖКХ дистанционно
Губернатор ХМАО: «Снижение цен на нефть не повлияет на бюджет региона»
Погода в Югре 26 марта: мокрый снег и гололед
Дефицита в продуктах питания в Сургутском районе не зафиксировано
В Югре формируется пул наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию
Красота не стоит жертв: югорчанок стали чаще обманывать на сайтах бесплатных объявлений
В Нижневартовске родительские патрули контролируют досуг детей
Состав общественных наблюдателей начали формировать в ХМАО
Неизвестные загрязнили контейнерную площадку в Сургуте опасной стекловатой
Жителя Урая задержали в лесу у тайника с наркотиками
Жителя Нижневартовского района осудят за убийство лося
Судебные приставы Югры переходят на электронный документооборот
С югорчанки взыскали моральный вред за дорожную аварию
Двое украинцев пытались сбыть в Сургуте три килограмма наркотиков
В Сургуте молодёжь начала шить медицинские маски
За два года в Югре не произошло ни одного происшествия с туристами
Житель Сургута украл ботинки в магазине
«Семья года Югры» живет в Белоярском
В Сургуте изменился график отключения горячей воды