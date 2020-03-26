2020-03-26T08:09:04+03:00
Общество

Сургутян попросили платить за ЖКХ дистанционно

Электронные платежи – это удобно, быстро и безопасно
Руслан Савинов
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Сургутян попросили платить за ЖКХ дистанционноСургутян попросили платить за ЖКХ дистанционно
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Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Сургута обратился к собственникам и нанимателем с просьбой производить оплату дистанционно.

- На период введения режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе рекомендуем оплачивать жилищно-коммунальные услуги дистанционно на сайте «РКЦ ЖКХ», - сообщили сотрудники расчетно-кассового центра.

Также без посещения офисов можно направить заявления и обращения по всем интересующим вопросам на сайте центра во вкладке контакты. По общим вопросам специалисты ответят по телефону: 52-53-01, по вопросам начислений: 52-53-11, а по вопросам оплаты: 52-53-04

ИСТОЧНИК KP.RU

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