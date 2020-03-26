2020-03-26T07:34:20+03:00
Общество

Губернатор ХМАО: «Снижение цен на нефть не повлияет на бюджет региона»

Финансовое состояние Югры на сегодняшний день полностью сбалансировано
Руслан Савинов
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Губернатор ХМАО: «Снижение цен на нефть не повлияет на бюджет региона»Губернатор ХМАО: «Снижение цен на нефть не повлияет на бюджет региона»Фото: pixabay.com
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Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречи с парламентариями региона накануне 38 заседания думы ХМАО.

- Депутатов волнует, не придется ли нам секвестировать бюджет в сложившейся ситуации со снижением цены на нефть, - спросил спикер Борис Хохряков главу региона.

Губернатор заверила, что такой опасности нет:

- Бюджет сбалансирован, кроме того в нашем распоряжении имеются остатки прошлого года в размере 53 млрд рублей. В отношении исполнения обязательств налогоплательщиков, а самый важный для нас - налог на прибыль, скажу, что пока мы не почувствовали негатива, поскольку налог пока поступает с прошлых продаж, которые производились по прежним ценам, - заверила Наталья Комарова.

Однако в случае изменения ситуации губернатор Югры призвала депутатов быть готовыми к принятию оперативных решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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