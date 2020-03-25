В Югре формируется пул наблюдателей для голосования по поправкам в Конституцию

25 Март 2020 2020-03-25T16:00:19+03:00

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За ходом общероссийского голосования по поправкам в Конституцию проследят общественные наблюдатели. В их ведение будет входить в том числе подсчет голосов и участие в подведении итогов. Формированием корпуса волонтеров занимается Общественная палата РФ, а также соответствующие структуры в регионах.

Общественная палата Югры накануне подписала соглашение о взаимодействии с представителями 13-ти общественных организаций. В состав волонтеров в частности войдут представители Ханты-Мансийской территориальной организации Профсоюза работников здравоохранения, окружного отделения Всероссийского общества инвалидов, региональное отделение общероссийской организации «Деловая Россия» и другие.

Как отметила президент общественной организации «Спасение Югры» Людмила Алферова, аналогичный опыт мобилизации общественных наблюдателей в округе был реализован два года назад во время проведения выборов президента России. Тогда Общественная палата Югры активно взаимодействовала я целым рядом общественных объединений от ветеранских организаций до профсоюзов.

– Опыт нашего региона признан одним из передовых. Общественники Югры показали, что готовы профессионально осуществлять наблюдение, – добавила Людмила Алферова.

Наблюдателем на голосовании может стать любой гражданин. Для этого нужно в муниципальных образованиях обратиться к координаторам общественного наблюдения из членов Общественной палаты Югры. Прием заявок продлится до 6 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU