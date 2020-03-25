2020-03-25T16:17:05+03:00
Общество

Дефицита в продуктах питания в Сургутском районе не зафиксировано

О существенном росте цен можно сообщить по специальной горячей линии
Руслан Савинов
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Дефицита в продуктах питания в Сургутском районе не зафиксировано. Фото администрации муниципалитета.Дефицита в продуктах питания в Сургутском районе не зафиксировано. Фото администрации муниципалитета.
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Глава Сургутского района Андрей Трубецкой поручил организовать мониторинг продуктов питания в торговых сетях, лекарственных и дезинфицирующих средств в аптеках городских и сельских поселений. Как отметили в пресс-службе администрации района, в продаже имеется вся продукция, необходимя для ежедневного спроса.

– Не нужно бояться того, что из магазинов внезапно пропадет еда. Да, сократилось количество гречки, муки и сахара. Но это лишь потому, что жители, поддавшись панике, все разбирают. Но каждое утро поставщики завозят продукты вновь: поставки специально увеличили на 20-30%, чтобы удовлетворить спрос, – успокоил югорчан Андрей Трубецкой.

Начиная с 18 марта специалисты районного комитета экономического развития, администраций поселений Сургутского района совместно с представителями Общественного Cовета в ежедневном режиме проводят мониторинг продуктов питания в супермаркетах на предмет наличия и ценообразования.

По словам председателя районного комитета экономического развития Вениамина Матаева, существенного роста цен нет.

- Был рост в одной из торговых сетей цены на сахар. Эта информация будет направлена в прокуратуру и управление федеральной антимонопольной службы ХМАО. Никакого дефицита продукции не предвидится в ближайшее время, - рассказал Матаев.

Добавим, что в администрации муниципалитета работает горячая линия для регистрации фактов существенного повышения цен на продукты. Звонки принимают в рабочие дни с 9:00 до 17:00 - 8 /3462/ 52-65-93.

ИСТОЧНИК KP.RU

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