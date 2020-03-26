2020-03-26T05:04:16+03:00
Общество

Погода в Югре 26 марта: мокрый снег и гололед

Температура днем не опустится ниже +6 градусов
Руслан Савинов
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Погода в Югре 26 марта: мокрый снег и гололед. Фото: Савинов Руслан.Погода в Югре 26 марта: мокрый снег и гололед. Фото: Савинов Руслан.
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В Ханты-Мансийском автономном округе в четверг, 26 марта, ожидается переменная облачность с прояснениями. Местами пройдет мокрый снег, а на дорогах образуется гололед. Ветер западный 8 – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, днем +1, +6 градусов, но местами до -5.

В Ханты-Мансийске будет небольшая облачность с прояснениями. Синоптики обещают снег. Ветер западный умеренный. Температура воздуха днем составит +2, +4 градуса.

В Сургуте станет пасмурно и ожидается снег. Ветер юго-западный 9-10 м/с, порывами до 15 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 0, -1 градусов.

В Нижневартовске прогнозируется пасмурный день и снег. Ветер юго-западный 8-9 метров в секунду. Температура воздух днем составит 0, -1 градуса.

На Руси этот день называли «Никифоров день». По погоде отмечали: если гуси прилетали в этот день, то это предвещало урожайный год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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