25 Март 2020 2020-03-25T14:33:06+03:00

Красота не стоит жертв: югорчанок стали чаще обманывать на сайтах бесплатных объявлений Фото: pixabay.com

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В ХМАО накануне, 24 марта, случилось 19 мошенничества и дистанционных краж с карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более двух миллионов рублей.

Зачастую на уловки мошенников попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Злоумышленники обманывали их под предлогом защиты денег на картах, отмены заявки на кредит, предоставления косметических услуг или покупки - продажи товаров в интернете.

Так, 24-летняя сургутянка надеялась получить услуги мастера по наращиванию волос. Для этого она обратилась по объявлению на сайте «Юла». За несостоявшуюся процедуру девушка перевела 11 500 рублей.

Тем временем, 49-летняя жительница Нягани заказала на сайте женскую сумочку и туфли на сумму более четырех тысяч рублей. При получении заказа на почте она обнаружила внутри посылки хлам.

По всем фактам полиция возбудила уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU