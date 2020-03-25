Красота не стоит жертв: югорчанок стали чаще обманывать на сайтах бесплатных объявлений
В ХМАО накануне, 24 марта, случилось 19 мошенничества и дистанционных краж с карт. По данным пресс-службы УМВД ХМАО, югорчане лишились более двух миллионов рублей.
Зачастую на уловки мошенников попадались женщины среднего возраста и пенсионерки. Злоумышленники обманывали их под предлогом защиты денег на картах, отмены заявки на кредит, предоставления косметических услуг или покупки - продажи товаров в интернете.
Так, 24-летняя сургутянка надеялась получить услуги мастера по наращиванию волос. Для этого она обратилась по объявлению на сайте «Юла». За несостоявшуюся процедуру девушка перевела 11 500 рублей.
Тем временем, 49-летняя жительница Нягани заказала на сайте женскую сумочку и туфли на сумму более четырех тысяч рублей. При получении заказа на почте она обнаружила внутри посылки хлам.
По всем фактам полиция возбудила уголовные дела.
ИСТОЧНИК KP.RU