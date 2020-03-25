В Нижневартовске родительские патрули контролируют досуг детей

25 Март 2020 2020-03-25T13:24:42+03:00

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Патрули в составе родителей юных жителей Нижневартовска вышли на улицы города. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Родители будут контролировать присутствие детей в местах массового скопления людей: ТЦ, кафе, развлекательных учреждениях.

На заседании оперативного штаба по предупреждению завоза коронавируса замглавы города Николай Лукаш сообщил, что сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности тех родителей, чьи дети с ОРВИ находятся в общественных местах.

- Для недопущения распространения вирусных заболеваний по поручению губернатора Югры образовательные учреждения переведены на дистанционное обучение. У нас вводятся онлайн-занятия, педагоги будут начинать их с напоминания о мерах профилактики, - пояснила замглавы города Нижневартовска Ирина Воликовская.

ИСТОЧНИК KP.RU