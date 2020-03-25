2020-03-25T12:44:37+03:00
Происшествия

Жителя Урая задержали в лесу у тайника с наркотиками

Мужчине грозит десять лет тюрьмы
Руслан Савинов
Поделиться:
Жителя Урая задержали в лесу у тайника с наркотиками. Фото УМВД ХМАО.Жителя Урая задержали в лесу у тайника с наркотиками. Фото УМВД ХМАО.
Изменить размер текста:

Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Югре вновь дала результаты. По информации пресс-службы УМВД ХМАО, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что 35-летний житель Урая возможно причастен к обороту наркотиков.

Вскоре информация подтвердилась:

- Подозреваемый задержан в лесу в момент изъятия запрещенных веществ из тайника. При досмотре у мужчины обнаружили сверток с порошком. Как пояснил мужчина, наркотики он купил для личного употребления. Причастность к приобретению и хранению не отрицал, - пояснили стражи порядка.

Экспертиза в лаборатории показала, что изъятое вещество - производное N-метилэфедрона, массой почти два грамма.

Возбуждено уголовное дело статье «Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств». Подозреваемому может грозить лишение свободы сроком до десяти лет. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.

В Урае задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красота не стоит жертв: югорчанок стали чаще обманывать на сайтах бесплатных объявлений
В Нижневартовске родительские патрули контролируют досуг детей
Состав общественных наблюдателей начали формировать в ХМАО
Неизвестные загрязнили контейнерную площадку в Сургуте опасной стекловатой
Жителя Урая задержали в лесу у тайника с наркотиками
Жителя Нижневартовского района осудят за убийство лося
Судебные приставы Югры переходят на электронный документооборот
С югорчанки взыскали моральный вред за дорожную аварию
Двое украинцев пытались сбыть в Сургуте три килограмма наркотиков
В Сургуте молодёжь начала шить медицинские маски
За два года в Югре не произошло ни одного происшествия с туристами
Житель Сургута украл ботинки в магазине
«Семья года Югры» живет в Белоярском
В Сургуте изменился график отключения горячей воды