Жителя Урая задержали в лесу у тайника с наркотиками
Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Югре вновь дала результаты. По информации пресс-службы УМВД ХМАО, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что 35-летний житель Урая возможно причастен к обороту наркотиков.
Вскоре информация подтвердилась:
- Подозреваемый задержан в лесу в момент изъятия запрещенных веществ из тайника. При досмотре у мужчины обнаружили сверток с порошком. Как пояснил мужчина, наркотики он купил для личного употребления. Причастность к приобретению и хранению не отрицал, - пояснили стражи порядка.
Экспертиза в лаборатории показала, что изъятое вещество - производное N-метилэфедрона, массой почти два грамма.
Возбуждено уголовное дело статье «Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств». Подозреваемому может грозить лишение свободы сроком до десяти лет. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.
В Урае задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU