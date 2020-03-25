25 Март 2020 2020-03-25T12:44:37+03:00

Жителя Урая задержали в лесу у тайника с наркотиками. Фото УМВД ХМАО.

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Акция «Сообщи, где торгуют смертью» в Югре вновь дала результаты. По информации пресс-службы УМВД ХМАО, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что 35-летний житель Урая возможно причастен к обороту наркотиков.

Вскоре информация подтвердилась:

- Подозреваемый задержан в лесу в момент изъятия запрещенных веществ из тайника. При досмотре у мужчины обнаружили сверток с порошком. Как пояснил мужчина, наркотики он купил для личного употребления. Причастность к приобретению и хранению не отрицал, - пояснили стражи порядка.

Экспертиза в лаборатории показала, что изъятое вещество - производное N-метилэфедрона, массой почти два грамма.

Возбуждено уголовное дело статье «Незаконное приобретение, хранение, без цели сбыта наркотических средств». Подозреваемому может грозить лишение свободы сроком до десяти лет. Сейчас мужчина под подпиской о невыезде.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ugra.kp.ru/video/embed/768616" frameborder="0"></iframe> В Урае задержан мужчина, подозреваемый в хранении наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU