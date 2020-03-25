Жителя Нижневартовского района осудят за убийство лося
Полицейские выявили факт незаконной добычи лося. Подробности случая незаконной охоты сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.
Установлено, что 54-летний мужчина не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсов. С помощью ружья он убил лося для получения мяса и шкуры животного. Преступление было совершено в районе Хохряковского месторождения.
Сумма ущерба охотничьим ресурсам России - более 80 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Наказанием может стать штраф в размере до полумиллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Также возможны исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на этот же срок.
В данный момент подозреваемый под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU