2020-03-25T12:24:35+03:00
Общество

Жителя Нижневартовского района осудят за убийство лося

У мужчины не было разрешения на охоту
Руслан Савинов
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Жителя Нижневартовского района осудят за убийство лосяЖителя Нижневартовского района осудят за убийство лосяФото: pixabay.com
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Полицейские выявили факт незаконной добычи лося. Подробности случая незаконной охоты сообщила пресс-служба УМВД ХМАО.

Установлено, что 54-летний мужчина не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсов. С помощью ружья он убил лося для получения мяса и шкуры животного. Преступление было совершено в районе Хохряковского месторождения.

Сумма ущерба охотничьим ресурсам России - более 80 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Наказанием может стать штраф в размере до полумиллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет. Также возможны исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на этот же срок.

В данный момент подозреваемый под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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