2020-03-25T12:03:20+03:00
Общество

Судебные приставы Югры переходят на электронный документооборот

Всю информацию можно получить через сервис госуслуг
Руслан Савинов
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Судебные приставы Югры переходят на электронный документооборотСудебные приставы Югры переходят на электронный документооборот
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Судебные приставы Югры временно ограничили личный прием граждан. Информация об этом появилась на официальных ресурсах УФССП по ХМАО.

- В целях защиты населения и территорий региона от распространения коронавирусной инфекции рекомендуем гражданам обращаться в письменной форме через портал госуслуг, - пояснили приставы.

Сообщается, что создана рабочая группа для решения оперативных вопросов компетенции службы судебных приставов. Обращения можно направлять на номер телефона по мессенджерам Viber и WatsApp: 8(982)8754310.

Добавим, что по всем вопросам предоставления информации о наличии или отсутствии исполнительного производства можно обратиться по телефону: 8(3467)35-20-39.

ИСТОЧНИК KP.RU

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