Двое украинцев пытались сбыть в Сургуте три килограмма наркотиков
Прокурор Сургута утвердил обвинение по уголовному делу в отношении двух граждан Украины. Их обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.
По данным следствия, в феврале 2020 года обвиняемые прибыли в Сургут и по указанию пока неустановленного руководителя группы получили через тайник наркотики массой более трех килограмм.
- Осуществить сбыт запрещенных веществ злоумышленники не смогли. Их задержали сотрудники полиции, наркотические средства изъяты из незаконного оборота, - пояснили югорские стражи порядка.
Суд заключил обвиняемых под стражу. Материалы уголовного дела на рассмотрении.
ИСТОЧНИК KP.RU