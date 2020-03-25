Двое украинцев пытались сбыть в Сургуте три килограмма наркотиков

25 Март 2020 2020-03-25T10:56:41+03:00

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Прокурор Сургута утвердил обвинение по уголовному делу в отношении двух граждан Украины. Их обвиняют по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По данным следствия, в феврале 2020 года обвиняемые прибыли в Сургут и по указанию пока неустановленного руководителя группы получили через тайник наркотики массой более трех килограмм.

- Осуществить сбыт запрещенных веществ злоумышленники не смогли. Их задержали сотрудники полиции, наркотические средства изъяты из незаконного оборота, - пояснили югорские стражи порядка.

Суд заключил обвиняемых под стражу. Материалы уголовного дела на рассмотрении.

ИСТОЧНИК KP.RU