Молодежь Сургута начала пошив медицинских масок
В Сургуте запустили пошив марлевых повязок в учреждении по работе с молодежью «Наше время».
По данным пресс-службы администрации города, готовые изделия направляют в обсерватор на базе «Олимпия».
Глава Сургута Вадим Шувалов проверил организацию работы в швейном цехе по адресу ул. Студенческая, 21. Там работают 15 человек: это подростки и сотрудники учреждения. За один день они успевают сделать около четверти тысячи марлевых повязок.
- В ближайшее время планируется увеличение объема до полутысячи за счет привлечения сотрудников учреждения, владеющих навыками работы на швейных машинах. Закуплен весь необходимый материал из расчета на 12 тысяч повязок, – рассказал глава Сургута Вадим Шувалов.
Отметим, что основное преимущество марлевых повязок – возможность многоразового использования. Однако их необходимо регулярно стирать их и проглаживать с обеих сторон.
ИСТОЧНИК KP.RU