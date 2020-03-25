2020-03-25T10:26:41+03:00
Общество

Молодежь Сургута начала пошив медицинских масок

Сургутяне за день изготавливают 250 защитных средств
Руслан Савинов
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Молодежь Сургута начала пошив медицинских масок. Фото администрации города.Молодежь Сургута начала пошив медицинских масок. Фото администрации города.
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В Сургуте запустили пошив марлевых повязок в учреждении по работе с молодежью «Наше время».

По данным пресс-службы администрации города, готовые изделия направляют в обсерватор на базе «Олимпия».

Глава Сургута Вадим Шувалов проверил организацию работы в швейном цехе по адресу ул. Студенческая, 21. Там работают 15 человек: это подростки и сотрудники учреждения. За один день они успевают сделать около четверти тысячи марлевых повязок.

- В ближайшее время планируется увеличение объема до полутысячи за счет привлечения сотрудников учреждения, владеющих навыками работы на швейных машинах. Закуплен весь необходимый материал из расчета на 12 тысяч повязок, – рассказал глава Сургута Вадим Шувалов.

Отметим, что основное преимущество марлевых повязок – возможность многоразового использования. Однако их необходимо регулярно стирать их и проглаживать с обеих сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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