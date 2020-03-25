Житель Сургута украл ботинки в магазине

25 Март 2020 2020-03-25T10:03:58+03:00

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В ХМАО накануне, 24 марта, случилось 64 преступления. По данным пресс-службы УМВД Югры уже раскрыто 35 нарушений закона, из них десять краж.

Так, в Сургуте полицейские задержали 25-летнего молодого человека, подозреваемого в грабеже. В торговом зале магазина по проспекту Комсомольский он похитил мужские ботинки стоимостью почти пять тысяч рублей. Ранее его уже неоднократно привлекали к административной ответственности. Теперь возбуждено уголовное дело, сургутянин под подпиской о невыезде.

Тем временем в Радужном 31-летняя женщина в гардеробе в одном из дошкольных учреждений города похитила из дамской сумочки деньги и банковские карты воспитательницы. Сообщается, что злоумышленница ранее судима за подобное преступление. Возбуждено уголовное дело, женщина под подпиской о невыезде.

Также известно, что в ХМАО за минувшие сутки раскрыто 8 ранее произошедших преступлений и выявлено более шести тысяч правонарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU