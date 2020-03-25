25 Март 2020 2020-03-25T09:13:48+03:00

«Семья года Югры» живет в Белоярском Фото: pixabay.com

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В заочном конкурсе «Семья года Югры» приняли участие 48 семей региона. По информации от пресс-службы правительства ХМАО, конкурс прошел по шести номинациям: «Трудовая династия», «Аборигенная семья», «Молодая семья Югры», «Древо жизни», «Многодетная семья» и «Золотая семья Югры».

Члены жюри из представителей органов власти, общественности и СМИ в течение нескольких дней изучали присланные работы.

В итоге победителем признана семья Фирсовых из Белоярского. Отметим, что в каждой номинации учреждены победители и призеры, ими стали 18 семей. Например, в номинации «Золотая семья Югры» первое место заняла семья Морковкиных из Нефтеюганска.

- Семья-победитель и семьи, занявшие призовые места, примут участие в торжественных мероприятиях ориентировочно в июле 2020 года в Ханты-Мансийске, - пояснила замдиректора департамента соцразвития Елена Немчинова.

ИСТОЧНИК KP.RU